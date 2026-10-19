Badminton madeirense conquista cinco títulos nacionais nas Caldas da Rainha

O badminton madeirense conquistou cinco títulos nacionais e seis terceiros lugares na 4.ª Jornada Nacional de Não Seniores, nos escalões S11, S15 e S19, que decorreu nos dias 17 e 18 de Outubro, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha – Joaquim Lopes.

Na competição, integrada no calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton, estiveram representados dois clubes filiados na Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira (ABRAM): o Club Sports da Madeira e o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres.

Entre os destaques estiveram Maria Medeiros, do CS Madeira, no escalão S11, Leonor Silva, também do CS Madeira, em S15, e Maribel Sousa, do CDR Prazeres, em S19, que conquistaram títulos de campeãs numa das vertentes em que competiram.

Leonor Silva alcançou ainda dois títulos de vice-campeã, em S15 Singular Senhoras e Pares Mistos, nesta última vertente ao lado de Simão Campos, seu colega de clube.

A comitiva madeirense somou igualmente seis terceiros lugares. Matilde Freitas, do CS Madeira, subiu ao pódio em S15 Singular Senhoras, Pares Mistos, ao lado de Aristides Maria (CHEL), e Pares Senhoras, em dupla com Maria Silva (FAC).

Em S15 Pares Homens, o terceiro lugar foi alcançado pela dupla do CS Madeira formada por Simão Campos e Henrique Pereira. Já em S19 Pares Senhoras, no quadro secundário (Q.S.), destacaram-se as duplas Angélica Rodrigues (CS Madeira) e Oriana Sousa (CDR Prazeres), bem como Núria Nascimento (CDR Prazeres) e Margarida Fernandes (GDS).

O balanço final da participação madeirense nesta jornada nacional foi, assim, de cinco títulos nacionais.