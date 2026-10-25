Vinte sete feridos com tratamento hospitalar em Lisboa após actuação das forças policiais

Vinte e sete pessoas ficaram feridas na sequência da atuação das forças policiais, hoje de madrugada, na Acampada do Rossio, em Lisboa, disseram à Lusa fontes dos hospitais de Santa Maria e de S. José.

No Hospital de São José, deram entrada 24 pessoas feridas, tendo a última situação de alta ocorrido às 06:55 de hoje, disse fonte oficial do hospital, enquanto no estabelecmento hospitalar de Santa Maria deram entrada três pessoas com ferimentos ligeiros, que tiveram alta ainda antes da manhã, acrescentou a fonte do hospital de Santa Maria.

Perto das 02:00 da madrugada de hoje, as forças policiais utilizaram a força para dispersar os manifestantes que se encontravam acampados em tendas na Praça D. Pedro IV, em Lisboa, em protestos a favor de habitação para todos, e na Praça D. João I, no Porto.

A PSP também atualizou ao fim da tarde de hoje o número de feridos devido à carga policial, aumentando para 33 o número de manifestantes feridos, 27 dos quais em Lisboa e seis no Porto.

A PSP explica que atualizou agora o número de feridos com a informação que chegou os hospitais de Lisboa, faltado uma atualização do Porto.