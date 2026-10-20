Formação para principiantes em bebidas destiladas e licores

Teve hoje início e prolonga-se até sexta-feira, na sede do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), um conjunto de acções de formações que conferem as qualificações de Nível 1 e Nível 2 em Destilados WSET (Wine & Spirit Education Trust). As formações serão ministradas pela Southside Bartending, entidade certificada pela Wine & Spirit Education Trust (WSET), sob a orientação do formador Jaime Montgomery, e destinam-se a profissionais do sector das bebidas, da hotelaria e da restauração, bem como a todos os interessados em aprofundar os seus conhecimentos sobre bebidas espirituosas. Os participantes formam recebidos, no primeiro dia de formação pelo conselho directivo do IVBAM.

Uma nota do IVBAM refere que a qualificação de Nível 1 em Destilados WSET, que decorreu hoje, destina-se a participantes com poucos ou nenhuns conhecimentos prévios nesta área. Com a duração de um dia, esta formação proporciona uma introdução aos principais tipos e estilos de destilados, abordando os princípios básicos da sua produção, os factores que influenciam os aromas e sabores e as boas práticas de serviço. Os participantes têm oportunidade de desenvolver competências de análise sensorial, através da utilização da Abordagem Sistemática de Degustação da WSET, uma metodologia reconhecida internacionalmente para a avaliação e descrição de bebidas espirituosas.

Por sua vez, a qualificação de Nível 2 em Destilados WSET, que decorrerá entre amanhã e sexta-feira, corresponde a uma formação de nível intermédio, com 18 horas lectivas distribuídas por dois dias e meio, às quais acrescem 11 horas recomendadas de estudo autónomo. Esta qualificação permite aprofundar conhecimentos sobre os métodos de produção, as principais matérias-primas, as características dos diferentes estilos de destilados e licores, bem como os princípios do serviço e da utilização destas bebidas na preparação de cocktails.

O programa inclui degustações orientadas de cerca de 30 destilados, permitindo aos participantes aperfeiçoar a capacidade de identificar e avaliar as características sensoriais das bebidas, compreender a influência dos métodos de produção na sua qualidade e desenvolver competências para aconselhar os consumidores de forma fundamentada. Ambas as qualificações incluem uma componente de avaliação final, sendo atribuído aos participantes que obtenham aproveitamento um certificado oficial e um pin de lapela da WSET.

Fundada em 1969, no Reino Unido, a Wine & Spirit Education Trust (WSET) é uma instituição internacional de referência na formação e certificação em vinhos, destilados e sake. Presente em mais de 70 países, através de uma rede de entidades de ensino autorizadas, disponibiliza qualificações reconhecidas internacionalmente, destinadas tanto a profissionais do setor como a entusiastas.

O IVBAM é reconhecido pela WSET como espaço habilitado para a realização de formações certificadas, contribuindo para o acesso a qualificações internacionais especializadas na Região Autónoma da Madeira e para a valorização dos conhecimentos e competências dos profissionais ligados ao setor das bebidas, da hotelaria e da restauração.