Vânia Fernandes junta-se à Banda da Armada em concerto comemorativo

O Parque de Santa Catarina, no Funchal, recebeu esta noite o concerto da Banda de Música da Armada, que contou com a participação especial da cantora madeirense Vânia Fernandes.

A iniciativa integra o programa comemorativo dos 52 anos do Estado-Maior-General das Forças Armadas na Madeira. O programa iniciou-se ontem, 2 de Outubro, termina amanhã, 4 de Outubro.

Centenas de madeirenses assistem às comemorações do dia do Estado Maior das Forças Armadas Centenas de madeirenses assistem às comemorações do dia das Forças Armadas, que decorrem no cais 8, no Funchal. Uma cerimónia presidida pelo Representante da República para a Madeira, Paulo Barreto. São homenageados os militares tombados em combate, que inclui um

"Paz não pode ser tomada como garantida" É o alerta de João Cartaxo Alves, chefe de Estado Maior das Forças Armadas Portuguesas: "Paz não pode ser tomada como garantida".

Representante da República realça importância geoestratégica da Madeira O Representante da República destacou, esta manhã, a importância geoestratégica e geopolítica da Madeira, sobretudo perante o actual contexto internacional, lembrando que a posição do arquipélago no Atlântico e as infra-estruturas aqui instaladas reforçam o papel da Região na soberania portuguesa.

O público presente rendeu-se à voz da cantora madeirense, que actuou acompanhada pela banda.