Comemorações do Estado-Maior-General das Forças Armadas prosseguem hoje

O Funchal prossegue este sábado com as comemorações do 52.º aniversário do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), que decorrem na Madeira até amanhã, sob o mote ‘Na Pérola do Atlântico, Juntos por Portugal’.

O programa de hoje inclui, pelas 11 horas, uma cerimónia que reunirá militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea. A iniciativa contará com a presença da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, e do representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Desembargador Paulo Barreto.

À noite, pelas 21h30, o Parque de Santa Catarina recebe um concerto da Banda de Música da Armada, que contará com a participação da cantora madeirense Vânia Fernandes.

As comemorações arrancaram ontem, 2 de outubro, com a inauguração de uma exposição infográfica das Forças Armadas, na Câmara Municipal do Funchal, e decorrem em paralelo com o exercício militar ATLAS 26.

A iniciativa pretende aproximar as Forças Armadas da população madeirense e destacar a importância estratégica da Região Autónoma no quadro da defesa nacional.

Assuntos em agenda nesta sábado, 3 de Outubro

- Torneio dos 50 anos de Autonomia, que decorre no Clube de Golf do Santo da Serra

- XXXIX Edição da Festa da Maçã, de 1 a 4 de Outubro, no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, na Camacha.

10 às 13 horas - Funchal assinala Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário 2026 nos Jardins do Lido

16 horas - Festa de Encerramento do projecto 'Um dia pela VIDA' Ribeira Brava 2026, com a cerimónia das luminárias às 21h15, na Frente Mar da Ribeira Brava

18h30 - Sindicato Democrático dos Professores da Madeira celebra o Dia Mundial do Professor, com um concerto comemorativo da Associação de Jazz da Madeira, no Núcleo Histórico de Santo Amaro, Torre do Capitão

16 horas - CAB - V. Guimarães da Liga Betclic de basquetebol masculino, no Pavilhão do CAB

14 horas - Iniciativa do grupo parlamentar do PSD-Madeira, junto ao Serviço Regional de Protecção Civil

11h30 - Iniciativa do JPP, com António Trindade, junto à entrada do Complexo Habitacional do Palheiro Ferreiro, em São Gonçalo

Principais acontecimentos registados no dia 03 de outubro. Dia Mundial do Ostomizado:1226 -- Morre, aos 44 anos, São Francisco de Assis.

1863 - O Presidente norte-americano, Abraham Lincoln, estabelece o dia de Ação de Graças na última quinta-feira de novembro.

1901 -- É publicado o Regulamento sobre Circulação de Automóveis, em que se reconhece os mais variados tipos de veículos que circulam nas estradas e limita a velocidade nas localidades a 10 km por hora.

1910 -- Morre, aos 59 anos, o neurocirurgião português nascido no Brasil, Miguel Bombarda, militante republicano, assassinado por um doente mental no Hospital de Rilhafoles.

1911 -- Morre, aos 33 anos, Carolina Beatriz Ângelo, médica, republicana e sufragista, a primeira mulher portuguesa a exercer o direito de voto nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, a 28 de maio de 1911.

1929 - O reino Servo-Croata-Esloveno passa a designar-se Jugoslávia.

1933 - É criada a Federação Portuguesa de Patinagem, sob a presidência de Gaudêncio Costa. Mais tarde passa a designar-se Federação de Patinagem de Portugal (a 30 de abril de 2005).

1941 - II Guerra Mundial. O líder nazi alemão Adolfo Hitler anuncia a derrota da URSS.

1952 - O Reino Unido testa a primeira bomba atómica ao largo da costa da Austrália.

1954 - A Conferência de Londres da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) autoriza a entrada da República Federal Alemã na organização.

1955 - Estreia-se, na televisão norte-americana ABC, o Clube do Rato Mickey, versão original do Clube Amigos Disney.

1976 -- O Papa Paulo VI canoniza a beata portuguesa Beatriz da Silva, fundadora da Ordem da Imaculada Conceição.

- O Partido Popular Democrata (PPD) passa a designar-se Partido Social-Democrata (PSD).

1980 - Uma bomba escondida no saco de uma motorizada explode em frente à sinagoga da rua Copérnico, em Paris, à hora das orações, e deixa quatro mortos e cerca de 20 feridos.

1981 - Os membros do Exército Republicano Irlandês (IRA) detidos na prisão de Maze, Irlanda do Norte, põem fim à greve de fome, depois de sete meses e da morte de dez prisioneiros.

1985 - É constituída a CONFAGRI, Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal.

- Primeiro voo do vaivém espacial Atlantis da NASA, numa missão secreta às ordens do Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

1989 - O Presidente da República, Mário Soares, reclama a "responsabilidade internacional" sobre a questão de Timor-Leste, no Tribunal de Justiça da Haia.

1990 - Reunificação alemã. República Federal da Alemanha (Alemanha Ocidental) e a República Democrática da Alemanha (Alemanha de Leste) voltam a ser um só Estado, após 45 anos.

1991 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora sul-africana Nadine Gordimer.

- O governador do Arkansas William Jefferson Clinton, Bill Clinton, anuncia a candidatura às primárias do Partido Democrata para as Presidenciais nos Estados Unidos, em 1992.

1994 -- O candidato social-democrata Fernando Henrique Cardoso, vence as eleições Presidenciais no Brasil.

1995 - O antigo jogador de futebol norte-americano O.J.Simpson é considerado inocente da morte da ex-mulher Nicole Brown e do empregado do restaurante Ronald Goldman, pelo júri do Tribunal Criminal de Los Angeles.

1996 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à poetisa e crítica polaca Wislawa Szymborska.

2001 - O Rali de Portugal é excluído do calendário do Campeonato do Mundo da especialidade de 2002, pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel da Federação Internacional do Automóvel, em Genebra, Suíça.

2002 - O Supremo Tribunal de Justiça absolve o ex-governador de Macau, Carlos Melancia, da acusação de corrupção passiva no chamado caso do "fax de Macau".

2003 -- Morre, aos 95 anos, o escritor, ilustrador e cartonista norte-americano William Steig, criador de "Shrek".

2004 -- No XIV Congresso do PS em Guimarães, a lista de José Sócrates, para a Comissão Nacional, obtém 81,74% dos votos.

- É detido o líder da ETA Mikel Albisu Iriarte, na localidade francesa de Salis-de-Béarn, numa operação contra a organização basca pelas polícias francesa e espanhola.

2005 - Começam a funcionar, em Portugal, as aulas de inglês no 1.º Ciclo.

- União Europeia aprova início do processo de negociação para a adesão da Turquia.

- O Prémio Nobel da Medicina é atribuído aos australianos Barry J. Marshall e J. Robin Warren, pela descoberta do papel de uma bactéria no tratamento e cura da gastrite e da úlcera péptica, na área da gastroenterologia.

2006 - O Prémio Nobel da Física é atribuído aos astrónomos norte-americanos John C. Mather e George F. Smoot, pelos "trabalhos efectuados sobre a origem do Universo numa tentativa para melhor compreender a origem das galáxias e das estrelas".

- A Coreia do Norte anuncia a realização do primeiro teste nuclear, numa data não precisada, com o objectivo de reforçar a sua capacidade de autodefesa face à "hostilidade" dos Estados Unidos.

2008 - O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, José Mariano Gago, ordena o "encerramento compulsivo imediato" da Universidade Moderna, considerando que a instituição se encontra "em falência técnica".

- A maioria parlamentar do PS aprova na Assembleia da República a alteração à Lei das Armas. O novo regime jurídico das armas e suas munições determina, nomeadamente, a aplicabilidade da prisão preventiva a todos os crimes de detenção de arma proibida e de tráfico de armas e aos crimes cometidos com recurso a arma.

- O Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, promulga o plano de saneamento financeiro, de 700 mil milhões de dólares, aprovado na Câmara dos Representantes, a maior intervenção governamental na economia norte-americana desde 1933.

- Morre, aos 78 anos, o escritor Dinis Machado, foi jornalista desportivo, crítico de cinema e dedicou-se também à banda desenhada. O seu maior êxito como escritor foi o romance "O Que Diz Molero", editado em 1977 e reeditado em 2007, no dia do seu 77.º aniversário, e já adaptado ao teatro.

2011 - O norte-americano Bruce Beutler, o luxemburguês Jules Hoffmann e o canadiano Ralph Steinman partilham o Prémio Nobel da Medicina.

2012 - O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anuncia, em conferência de imprensa, que o Governo vai reduzir o número de escalões de IRS de 8 para 5, aumentando assim a taxa efetiva de IRS, e introduz ainda uma sobretaxa de 4 pontos percentuais sobre os rendimentos auferidos em 2013.

- O Governo anuncia que a concessão da ANA - Aeroportos de Portugal a privados foi aceite pela 'troika', mas falta aprovação do Eurostat, uma vez que o Governo pretende que a privatização da gestora aeroportuária seja precedida pela venda da concessão do serviço aeroportuário, um mecanismo com que o Governo pretende cumprir a meta do défice nos 5% do PIB.

- O Governo apresenta as conclusões do oitavo e nono exame regular ao cumprimento do Programa de Assistência Económica e Financeira. A 'troika' dá nota positiva a Portugal.

- A maioria PSD/CDS-PP viabiliza, abstendo-se, o projeto de lei do PS para a redução da taxa do IRC para 12,5% para os primeiros 12500 euros de lucros, apoiando as pequenas e médias empresas.

2013 -- Morre, Aos 75 anos, Bill Eppridge, fotógrafo norte-americano autor de uma imagem célebre para a revista Life do homicídio do senador Robert Kennedy.

- Morre, Aos 69 anos, Sergei Belov, membro da equipa da União Soviética que se sagrou campeã olímpica de basquetebol em 1972.

-- A ilha italiana de Lampedusa salta para as páginas da imprensa mundial, quando 366 imigrantes que tentavam chegar à Europa morrem num naufrágio.

2014 - Morre, aos 61 anos, Paulo Martins, líder histórico e ex-deputado da UDP-Madeira.

2015 -- Morre, aos 88 anos, José Vilhena, cartoonista, fundador das revistas "O Moralista" e "Gaiola Aberta".

2016 -- Morre, aos 86 anos, Mário Wilson, antigo jogador e treinador do Benfica.

2019 -- Morre, aos 78 anos, Freitas do Amaral, fundador do CDS, ex-ministro e ex-presidente da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU).

2020 -- Morre, aos 76 anos, Avelino Rodrigues, histórico dirigente do PS/Açores, eleito deputado à Assembleia Legislativa dos Açores na II legislatura (1980-1984) e deputado à Assembleia da República.

2021 -- A seleção portuguesa de futsal sagra-se pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia.

- Morre, aos 83 anos, João Rocha de Sousa, artista, professor universitário, crítico e escritor figura central na história do ensino artístico em Portugal no período pós 25 de Abril.

- Morre, aos 75 anos, Lars Vilks, caricaturista sueco, autor de uma caricatura do profeta Maomé num corpo de cão, em 2007, publicada após o caso das caricaturas do profeta publicadas na Dinamarca em 2005.

- Morre, com 78 anos, Bernard Tapie, ex-ministro, empresário e dirigente desportivo francês.

2022 - O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, pede perdão às crianças vítimas de abusos sexuais por parte de padres da igreja católica e garante que os visados serão excluídos da igreja se forem condenados.

- Os primeiros reservistas russos mobilizados por ordem do Presidente, Vladimir Putin, chegam à região de Lugansk, na Ucrânia, recentemente anexada, para proteger o território, maioritariamente dominado por Moscovo.

2023 - O Prémio Nobel da Física é atribuído ao cientista tunisino Pierre Agostini, ao cientista húngaro Ferenc Kraus e à cientista francesa Anne L'Huillier por observarem eletrões nos átomos na mais pequena fração de segundo.

- O Rei de Espanha, Felipe VI, propõe o socialista Pedro Sánchez como novo candidato a líder do Governo, depois de o parlamento 'chumbar' a candidatura de Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular (PP, direita).

- O líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, é destituído do cargo, com os democratas a unirem-se à direita radical na votação.

2025 - Humorista Joana Marques é absolvida no processo interposto pelos cantores Nelson e Sérgio Rosado, e não terá de pagar a indemnização de 1.118,500 euros pedida pelos irmãos conhecidos como Anjos.

Pensamento do dia