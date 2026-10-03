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Madeira

Centenas de madeirenses assistem às comemorações do dia do Estado Maior das Forças Armadas

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Centenas de madeirenses assistem às comemorações do dia das Forças Armadas, que decorrem no cais 8, no Funchal. Uma cerimónia presidida pelo Representante da República para a Madeira, Paulo Barreto. São homenageados os militares tombados em combate, que inclui um

Dos momentos de maior entusiasmo, a passagem dos caças F16 da Força Aérea portuguesa.

Seguem-se as intenções do chefe de Estado Maior das Forças Armadas e de Ireneu Barreto.

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