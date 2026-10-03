Centenas de madeirenses assistem às comemorações do dia do Estado Maior das Forças Armadas
Centenas de madeirenses assistem às comemorações do dia das Forças Armadas, que decorrem no cais 8, no Funchal. Uma cerimónia presidida pelo Representante da República para a Madeira, Paulo Barreto. São homenageados os militares tombados em combate, que inclui um
Dos momentos de maior entusiasmo, a passagem dos caças F16 da Força Aérea portuguesa.
Seguem-se as intenções do chefe de Estado Maior das Forças Armadas e de Ireneu Barreto.