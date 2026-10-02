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Turista britânica com suspeita de intoxicação no Monte

Mulher de 34 anos teve dificuldade em respirar e foi levada de urgência para o hospital

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Uma turista britânica, de 34 anos, foi socorrida esta tarde no Monte, no Funchal, com grande dificuldade em respirar, na sequência de uma possível reacção alimentar.

A mulher será alérgica a marisco e recebeu assistência dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Após os primeiros cuidados, a turista foi encaminhada para as urgências hospitalares.

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