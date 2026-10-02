Turista britânica com suspeita de intoxicação no Monte
Mulher de 34 anos teve dificuldade em respirar e foi levada de urgência para o hospital
Uma turista britânica, de 34 anos, foi socorrida esta tarde no Monte, no Funchal, com grande dificuldade em respirar, na sequência de uma possível reacção alimentar.
A mulher será alérgica a marisco e recebeu assistência dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
Após os primeiros cuidados, a turista foi encaminhada para as urgências hospitalares.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo