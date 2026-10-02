Turista britânica com suspeita de intoxicação no Monte

Uma turista britânica, de 34 anos, foi socorrida esta tarde no Monte, no Funchal, com grande dificuldade em respirar, na sequência de uma possível reacção alimentar.

A mulher será alérgica a marisco e recebeu assistência dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Após os primeiros cuidados, a turista foi encaminhada para as urgências hospitalares.