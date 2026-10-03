É o alerta de João Cartaxo Alves, chefe de Estado Maior das Forças Armadas Portuguesas: "Paz não pode ser tomada como garantida".

Essa realidade implica a existência de Forças Armadas preparadas e com capacidade, o que exige prontidão.

Nessa nova realidade internacional, em que os conflitos já não são algo distante, a Madeira tem uma acrescida importância geoestratégica, pois, como lembrei, "a geografia é poder".

A Madeira é "um espaço vital" , que é necessário compreender, vigiar e proteger

João Cartaxo Alves associou as comemorações do 52° aniversário do Estado Maior das Forças Armadas no Funchal aos 50 anos da Autonomia regional.

A celebração vai ao encontro da afirmação da unidade nacional e da "ligação inquebrável das Forças Armadas às comunidades"

O chefe de Estado do Estado Maior das Forças Armadas não terminou sem lembrar o papel dos militares no dia-a-dia da vida da Madeira e dos madeirenses.