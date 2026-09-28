Dia Mundial da Música assinalado com Concerto Pedagógico

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direção Regional de Educação promovem, nos dias 1 e 2 de outubro, o Concerto Pedagógico Comemorativo do Dia Mundial da Música, no auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

A iniciativa, operacionalizada pela Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), destina-se a cerca de 25 escolas do ensino básico da Região Autónoma da Madeira, envolvendo aproximadamente 500 alunos. Estão previstas três sessões: no dia 1 de outubro, às 15h00, e no dia 2, às 11h00 e às 15h00.

Protagonizado pela Orquestra DSEA, o espetáculo “Conjuntos e Ritmos Modernos” propõe uma viagem pela música original madeirense entre as décadas de 1940 e 1970, período marcado pelo surgimento dos “conjuntos” musicais e pela influência de novos ritmos internacionais.

O espetáculo reúne 14 temas de Tony Amaral, Sérgio Borges, Valério Silva, Tony Cruz e Gabriel Cardoso, destacando também grupos como o Conjunto Académico João Paulo, os Dinâmicos e os Demónios Negros.

No âmbito das comemorações, a DSEA disponibiliza ainda às escolas a atividade pedagógica “O Som Também Conta Histórias”, destinada aos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. A atividade propõe a exploração e criação de sonoplastia a partir de imagens em movimento, recorrendo à voz, ao corpo, a objetos, materiais e instrumentos.