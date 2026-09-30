Jorge Maggiore cria nova banda sonora para filme de Manuel Luiz Vieira

O Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, recebe hoje, às 20 horas, a estreia de uma nova banda sonora original para "O Fauno das Montanhas", filme realizado por Manuel Luiz Vieira em 1926 e apontado como uma das obras fundadoras do cinema fantástico português.

A nova composição é da autoria do músico madeirense Jorge Maggiore e resulta de vários meses de trabalho sobre a película. A proposta não pretende reconstruir a eventual música que poderia ter acompanhado o filme na época da sua realização, mas criar uma leitura musical contemporânea da obra, refere o compositor.

A composição foi desenvolvida a partir da observação da linguagem cinematográfica de "O Fauno das Montanhas", tendo em conta a montagem, a composição dos planos, os movimentos de câmara e a dimensão espacial do filme.

Segundo a apresentação do projecto, a música acompanha também a transformação da percepção da personagem Genny, explorando a fronteira entre realidade, imaginação e fantástico. A composição parte da ideia de que a paisagem conserva a memória das acções humanas e a devolve através de uma experiência interior.

A banda sonora combina leitmotivs originais, escrita electroacústica e referências ao repertório musical romântico britânico. Estes elementos são articulados numa estrutura própria, com a música a assumir também o silêncio como parte da relação com as imagens.

O projecto resulta de uma encomenda e produção da APCA Madeira e representa uma nova aproximação de Jorge Maggiore ao filme de Manuel Luiz Vieira. O compositor, percussionista e professor já tinha trabalhado sobre "O Fauno das Montanhas" em 2024, através de um cine-concerto improvisado promovido pelo Screenings Funchal em parceria com o projecto FILMar, da Cinemateca Portuguesa.

A actual versão corresponde, contudo, a uma banda sonora integralmente original, construída especificamente para acompanhar o filme.

Natural do Funchal, Jorge Maggiore nasceu em 1975 e é licenciado em Composição pela Escola Superior de Música de Lisboa. A sua actividade desenvolve-se entre a música contemporânea, o jazz, a improvisação e a criação para imagem.

Depois da estreia no Funchal, o projecto será apresentado na Cinemateca Portuguesa e deverá integrar posteriormente um festival dedicado à cultura insular.

"O Fauno das Montanhas", realizado em 1926 por Manuel Luiz Vieira, volta assim a ser apresentado com uma criação musical contemporânea, quase um século depois da sua realização, numa proposta que cruza o património cinematográfico madeirense com a criação musical actual.