Suplemento extraordinário de pensões acumula com apoio regional

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude esclareceu que o suplemento extraordinário de pensões, a pagar em Dezembro, pode acumular com o Complemento Regional para Idosos (CRI), apoio mensal atribuído pela Região.

Paula Margarido explicou, esta quinta-feira, em Câmara de Lobos, conforme dá conta a Secretaria através de comunicado, que o suplemento nacional prevê o pagamento de 200 euros para pensões até 537,13 euros, 150 euros entre 537,13 e 1.074,26 euros e 100 euros entre 1.074,26 e 1.611,39 euros.

A governante deu como exemplo um pensionista com uma pensão mensal de 500 euros, que receberá em Dezembro mais 200 euros do suplemento extraordinário e, caso seja beneficiário do CRI, manterá ainda os 110 euros mensais atribuídos pela Região. “São medidas diferentes, mas que podem acumular”, salientou Paula Margarido.