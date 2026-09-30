"Merecias mais", diz a irmã de Ronaldo que sai em defesa do craque madeirense
Foi através das redes sociais que Elma Aveiro saiu em defesa do irmão, Cristiano Ronaldo, na sequência da polémica que culminou, esta quarta-feira, com a saída do internacional madeirense do estágio da Selecção Nacional, em Copenhaga.
A irmã do capitão português partilhou uma publicação particularmente crítica em relação à forma como Ronaldo tem sido tratado, acrescentando apenas a expressão "Tudo dito".
“CR7 merecia mais respeito. A Selecção merecia mais estrutura. O jornalismo português merecia mais competência e menos especulação”, pode ler-se na publicação partilhada por Elma Aveiro.
A mensagem endurece depois o tom em relação aos portugueses, que classifica como “invejosos, desdenhosos, ignorantes”, defendendo que o País merece “voltar à mediocridade” que, segundo nota, caracterizava o futebol nacional antes de Cristiano Ronaldo.
A publicação termina com um agradecimento ao jogador: "Obrigado por tudo CR7! Merecias mais!".
A reacção surge horas depois de Cristiano Ronaldo ter anunciado que decidiu deixar o estágio da Selecção após a conferência de imprensa de Jorge Jesus e uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença. O madeirense prometeu que, "a seu tempo", contará "a verdade a todos os Portugueses" sobre as razões que motivaram a saída da equipa nacional. A FPF confirmou entretanto que a preparação para os próximos encontros prossegue com os restantes 24 convocados.