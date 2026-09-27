U2 deram concertos surpresa em Dublin para celebrar os 50 anos da banda

A banda de rock irlandesa U2 regressou na sexta-feira ao local das suas origens, em Dublin, realizando concertos surpresa para celebrar o seu 50.º aniversário, incluindo na escola onde os músicos se conheceram.

Os U2, compostos por Bono como vocalista principal, The Edge na guitarra e teclados, Adam Clayton no baixo e Larry Mullen Jr. na bateria, apresentaram-se, em particular, na Mount Temple Comprehensive School, perante centenas de alunos e professores.

Os fãs da banda encheram o centro de Dublin depois de ter circulado o rumor de um concerto surpresa no Bewley's Oriental Café, numa das principais vias da cidade, onde mais de mil pessoas cantaram "Happy Birthday U2".

A multidão entrou em delírio quando a banda surgiu na varanda do famoso café, a tocar durante uma hora.

O repertório começou com o êxito dos anos 80 "I Will Follow", mas também incluiu clássicos como "With or Without You" e "Out of Control".

Os U2 tocaram também o seu novo single, "Silencio", faixa do álbum "Carnaval de Luz", anunciado antes do 50.º aniversário.

O álbum, com lançamento previsto para 13 de novembro, inclui um dueto entre o líder dos U2, Bono, e a estrela da música country Dolly Parton, que morreu no mês passado nos Estados Unidos.

"Foi incrível estar lá", contou Kathrin Schanz, de 50 anos, uma fã que viajou da Alemanha para a capital irlandesa para acompanhar as celebrações dos 50 anos da banda.

Os membros dos U2 fizeram o seu primeiro ensaio em 25 de Setembro de 1976 e lançaram o seu álbum de estreia quatro anos depois, tornando-se uma das bandas de rock mais importantes das décadas de 1980 e 1990.