Trabalhador morre após queda de cinco metros

Um trabalhador, na casa dos 60 anos, morreu esta manhã na sequência de uma queda de cerca de cinco metros, ocorrida na Rua Comandante Camacho de Freitas, no Campanário, Ribeira Brava.

O alerta para o acidente de trabalho foi dado às 09h32. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória, tendo sido mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e da EMIR, num total de sete operacionais, apoiados por três viaturas.

A PSP foi igualmente informada da ocorrência.

Apesar das manobras de socorro, o óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde.