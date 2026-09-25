Sexta-feira com períodos de céu muito nublado e subida da temperatura

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta sexta-feira, dia 25 de Setembro, seja um dia marcado por períodos de céu muito nublado, com o vento a soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) a predominar do quadrante leste.

Além disso, está igualmente prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas.

No Funchal, prepara-se para períodos de céu muito nublado, com vento fraco.

Apesar do céu nublado, está em vigor um aviso laranja devido ao tempo quente, até às 18 horas, na Costa Norte, Costa Sul e Porto Santo.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 24/25ºC