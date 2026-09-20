Funchal com céu pouco nublado e 27 graus de máxima

A Madeira deverá ter, esta segunda-feira, 21 de Setembro, períodos de muita nebulosidade, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A partir da tarde, existe a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca e dispersa nas terras altas da ilha. O vento deverá soprar fraco, com velocidade inferior a 15 km/h.

Na região do Funchal, o céu deverá apresentar-se pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir da tarde. As temperaturas vão variar entre os 20 graus de mínima e os 27 graus de máxima.

No Porto Santo, a temperatura máxima deverá atingir os 27 graus, enquanto a mínima será de 21 graus.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte da Madeira são esperadas ondas de Norte/Nordeste com uma altura entre um e 1,5 metros. Na Costa Sul, as ondas deverão apresentar uma altura inferior a um metro. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 23 e os 24 graus.