Céu pouco nublado a Sul da Madeira

De acordo com o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), a Madeira terá, este domingo, períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente Sul da ilha.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima. No Funchal, a máxima será de 28 graus e a mínima de 20 graus. Já no Porto Santo, a máxima será de 27 graus e a mínima de 21 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Nordeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Na costa Sul as ondas serão do quadrante Sul inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 23/24 graus.