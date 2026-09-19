Céu muito nublado e possível chuva fraca nas terras altas da Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte da ilha da Madeira e nas terras altas até ao final da manhã.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas, até ao final da manhã.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 21ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.
Já para o Funchal está previsto períodos de céu muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de nordeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo
gradualmente para 1,5 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 23 e 24.ºC