Autoridades investigam alegada violação de jovem de 17 anos no Funchal

Uma jovem de 17 anos alegou ter sido vítima de uma violação durante a madrugada desta quinta-feira, na Rua das Fontes, no Funchal.

A jovem foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, tendo a Polícia de Segurança Pública (PSP) sido igualmente accionada para o local.

Em declarações ao DIÁRIO, o subintendente José Catanho, da PSP, confirmou que a polícia teve conhecimento da ocorrência e foi activada para o local. “Temos conhecimento dessa situação. Fomos activados para o local. Depois, o caso transitou para a Polícia Judiciária”, explicou.

O responsável acrescentou que a Polícia Judiciária já está a investigar o caso e que os elementos daquela força policial já estiveram com a vítima.

As circunstâncias em que terão ocorrido os factos estão, assim, a ser investigadas pelas autoridades competentes.