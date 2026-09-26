Longo sábado de operações para os BVM

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) tiveram um longo sábado de operações, depois de uma noite iniciada com um incêndio urbano no Funchal e que prosseguiu, ao longo deste dia 26 de Setembro, com sucessivos empenhamentos no combate a incêndios rurais em diferentes pontos da Região.

A actividade operacional começou pelas 23h40 de sexta-feira, quando os BVM foram chamados para um incêndio urbano na zona da Rua da Boa Viagem/Rua de Santa Maria, no Funchal. O primeiro meio da corporação chegou ao local apenas dois minutos depois do alerta, iniciando o combate em articulação com os Bombeiros Sapadores do Funchal e com o apoio dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

À 1 hora, o incêndio encontrava-se confinado e, às 1h26, estava circunscrito. As operações prolongaram-se durante a madrugada, incluindo trabalhos de consolidação e rescaldo. Os meios dos BVM só regressaram ao quartel pelas 5h20.

A actividade não terminou com este incêndio. Ao longo do sábado, a corporação manteve vários meios envolvidos no dispositivo de combate aos incêndios rurais.

Nos Canhas, na Ponta do Sol, os BVM reforçaram o Teatro de Operações com um elemento de comando, integrado no Posto de Comando instalado no local, e uma equipa de combate, mantendo o empenhamento durante o dia.

Houve ainda mobilizações para ocorrências de incêndios rurais no Arco da Calheta, no Estreito da Calheta e no Campanário, no concelho da Ribeira Brava. No conjunto, a corporação contabiliza pelo menos quatro empenhamentos operacionais distintos no dispositivo de combate aos incêndios rurais durante o período em causa.

A intensidade da actividade não impediu, contudo, que os BVM continuassem a assegurar as restantes missões de emergência. Entre a noite de sexta-feira e o sábado foram realizadas 11 saídas de emergência pré-hospitalar, além de duas ocorrências relacionadas com incêndios urbanos ou estruturais.

A corporação registou ainda outras intervenções de protecção e socorro, incluindo limpeza de vias e diferentes acções de apoio operacional.

Num balanço divulgado este sábado, os BVM salientam que, apesar do empenhamento prolongado de meios e operacionais nos diferentes Teatros de Operações, foi mantida a capacidade de resposta às restantes ocorrências de emergência e protecção e socorro.