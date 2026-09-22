Céu muito nublado e vento fraco esta terça-feira na Madeira

O arquipélago da Madeira deverá registar, esta terça-feira, 22 de Setembro, céu geralmente muito nublado e vento fraco, inferior a 15 quilómetros por hora, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na zona do Funchal, o cenário será semelhante, com predomínio de céu muito nublado e vento fraco.

Já as temperaturas deverão variar entre os 22 e os 26 graus Celsius no Funchal e entre os 20 e os 26 graus no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte com 1 a 1,5 metros, tornando-se de Noroeste a partir da tarde.

Na costa Sul, as ondas deverão ser inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 23 e os 25 graus Celsius.