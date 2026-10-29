Igreja Católica admite colocar no mercado de arrendamento imóveis vazios

A Igreja Católica está a admitir a possibilidade de colocar no mercado de arrendamento, a preços acessíveis, imóveis que estão vazios, como é o caso de residências paroquiais.

Segundo a informação avançada pelo bispo auxiliar do Porto e presidente da Comissão Espiscopal da Pastoral Social ao jornal 'online' 7Margens, face à crise na habitação várias dioceses já começaram a analisar a situação, no sentido de utilizar imóveis que não estão a ser utilizados.

"Esta reflexão já vem de trás e agora ainda será fortalecida para que algumas das situações possam ser traduzidas para a habitação", disse o bispo auxiliar do Porto, acrescentando ter conhecimento de casas paroquiais que foram já colocadas no mercado de arrendamento.

Para Roberto Mariz, a Igreja Católica deve "ponderar a disponibilização [de imóveis], em dadas situações, para o fim habitacional e, nomeadamente, em arrendamento com preços que possam ser controlados, acessíveis".

O bispo auxiliar do Porto reconheceu, no entanto, que o número de imóveis disponíveis e que poderão ser colocados no mercado de arrendamento acessível pode não ser muito elevado, já que uma parte está efetivamente a ser utilizada ou não tem condições para ser utilizada como habitação.