Ronsegur desmente Chega

Depois do Chega-Madeira ter vindo a público, no passado dia 26, “exigir a cessação e caducidade imediata do contrato celebrado entre a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira e a empresa privada de segurança Ronsegur, adjudicado em 15.06.2026, devido a uma grave duplicação de despesa pública que ascende a cerca de 1,7 milhões de euros.”, eis que a empresa, através de um comunicado, veio refutar as informações veiculadas pelo Chega.

Eis, na íntegra, o comunicado da Ronsegur

“Na sequência das notícias que têm vindo a ser veiculadas, a Ronsegur emite o seguinte esclarecimento:

A Ronsegur lamenta que estejam a ser veiculadas notícias com informações que não correspondem à verdade, relativamente à prestação de serviços de vigilância e segurança no Porto do Funchal.

Importa esclarecer que a empresa cumpre integralmente as obrigações previstas no caderno de encargos do contrato celebrado com a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

Além dos serviços de caráter recorrente, o contrato contempla outros serviços, previstos na sua componente variável, que foram prestados sempre que solicitados pela APRAM. Em qualquer dos casos, a Ronsegur fatura e recebe exclusivamente pelos serviços efetivamente prestados.

Neste sentido, importa desfazer qualquer equívoco. Não existe, nem nunca existiu, qualquer duplicação de pagamentos à Ronsegur pelos mesmos serviços.”