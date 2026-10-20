Alexandre Santos deixa Nacional por mútuo acordo

Alexandre Santos vai deixar o comando técnico do Nacional, na sequência de um entendimento alcançado por mútuo acordo entre as duas partes, sabe o DIÁRIO. O treinador português, de 49 anos, termina assim a ligação ao clube madeirense pouco mais de um mês depois de ter assumido funções, sem qualquer vitória nos quatro encontros oficiais que orientou.

A decisão surge depois de uma série negativa de resultados, agravada no último sábado pela eliminação da Taça de Portugal, diante da Sanjoanense (1-0), equipa do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol nacional.

Nacional perde com a Sanjoanense e é eliminado da Taça de Portugal O Nacional está fora da Taça de Portugal depois da derrota, 0-1, diante da Sanjoanense, equipa que compete no Campeonato de Portugal. Um golo de Maxwell Sani, aos 81 minutos, ditou a sétima derrota consecutiva do Nacional, em jogos oficiais, na presente temporada.

Para a sucessão, Daniel Sousa é uma das possibilidades em cima da mesa, embora a escolha do próximo treinador ainda não esteja definida.

O técnico, de 41 anos, encontra-se sem clube desde Janeiro de 2025, quando deixou o Vitória de Guimarães. Ao longo da carreira, orientou também o Gil Vicente, o Arouca e o Sporting de Braga, além de ter integrado a equipa técnica de André Villas-Boas.

Em quatro jogos, a equipa marcou apenas três golos e sofreu 11.

Quatro jogos, quatro derrotas

Alexandre Santos chegou à Choupana em Setembro, para substituir João Gião, mas não conseguiu inverter a crise de resultados dos alvinegros.

A estreia ficou marcada pela derrota caseira diante do Alverca (1-3), seguindo-se novo desaire no Estádio da Madeira, frente ao Famalicão (0-4). Na deslocação a Vila do Conde, o Nacional voltou a perder, desta vez diante do Rio Ave (3-2), antes de ser eliminado da Taça de Portugal pela Sanjoanense.

Ruben Micael arrasa Rui Alves e pede regresso de João Gião Antigo médio alvinegro critica a decisão do presidente do Nacional de despedir o treinador ao fim de quatro jornadas

Em quatro jogos, a equipa marcou apenas três golos e sofreu 11. Os alvinegros acumulam agora sete derrotas consecutivas em todas as competições, seis delas para o campeonato.

Esta será a segunda mudança de treinador do Nacional na presente temporada, depois da saída de João Gião, no início de Setembro.

João Gião estará de saída do Nacional Ao fim de quatro jornadas, alvinegros devem mexem no comando técnico na sequência de duas derrotas consecutivas. Notícia está a ser avançada pelo Record

A equipa madeirense recebe no próximo domingo, às 18 horas, o Sporting de Braga, em encontro da nona jornada da I Liga, ainda sem estar definido quem assumirá o comando técnico.