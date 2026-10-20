Tráfego intenso provoca filas na Via Rápida
O trânsito encontra-se congestionado, esta terça-feira, em dois troços da Via Rápida, na Madeira, nos sentidos Machico-Ribeira Brava e Ribeira Brava-Machico, devido à intensidade do tráfego.
De acordo com a aplicação InfoVias, no sublanço Cancela-Caniço, no sentido Machico-Ribeira Brava, regista-se uma fila de trânsito entre os quilómetros 18 e 25, numa extensão de cerca de sete quilómetros.
Já no sublanço Santo António-Santa Luzia, no sentido Ribeira Brava-Machico, o congestionamento estende-se entre os quilómetros 16 e 17,7, totalizando cerca de 1,7 quilómetros de fila.