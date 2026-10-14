Orquestra Clássica da Madeira apresenta concerto dedicado ao tango

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, a 17 de Outubro, pelas 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira, o concerto "OPERAzione TANGO", que junta o bandoneonista e acordeonista Mario Stefano Pietrodarchi, a soprano Nadezhda Nesterova e o maestro Martin André.

O espectáculo propõe uma combinação entre o tango e a música de inspiração lírica, com obras de compositores como Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Francesco Paolo Tosti, Gioachino Rossini e Georges Bizet.

Conhecido do público madeirense, Mario Stefano Pietrodarchi regressa para interpretar obras de tango, com destaque para a música de Piazzolla, criador do chamado "Tango Nuevo", que integrou influências do jazz e da música erudita. A soprano Nadezhda Nesterova actua pela primeira vez com a Orquestra Clássica da Madeira. Solista do Teatro de Ópera e Ballet de Novosibirsk desde 2014, a cantora tem desenvolvido actividade em repertório operático e de câmara e colaborado com vários maestros internacionais.

A direcção musical estará a cargo do britânico Martin André, que colabora com a Orquestra Clássica da Madeira há 13 anos e conta com experiência na direcção de companhias de ópera e orquestras sinfónicas e de câmara.

O programa cruza a expressividade do tango, nascido na região do Rio da Prata, entre Buenos Aires e Montevideu, com a tradição operática e a música vocal de câmara. As obras de Piazzolla e Gardel serão intercaladas com composições de Tosti, Rossini e Bizet, incluindo referências ao universo da ópera francesa e italiana.

No âmbito da vertente pedagógica da Orquestra, Mario Stefano Pietrodarchi orientará também uma masterclass de acordeão, na tarde de 16 de Outubro, dirigida aos alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, professores e outros profissionais interessados. Os alunos do Conservatório terão entrada gratuita no concerto, mediante apresentação do cartão de estudante e sujeita à disponibilidade da sala.

Os bilhetes custam 25 euros, com descontos para crianças dos 6 aos 12 anos e jovens dos 13 aos 25 anos. Podem ser adquiridos através da Ticketline, na loja Gaudeamus, no Funchal, ou na bilheteira do Centro de Congressos da Madeira, no dia do espectáculo, a partir das 16 horas.