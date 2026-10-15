Reformados da Madeira apelam à participação em manifestação contra o custo de vida

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Região Autónoma da Madeira (ARPIRAM) apela a reformados, pensionistas e trabalhadores para que participem na manifestação contra o aumento do custo de vida, marcada o próximo sábado, 17 de Outubro, no Funchal.

O protesto é organizado pela União dos Sindicatos da Região Autónoma da Madeira (USAM) e pede o aumento dos salários e das pensões. A concentração está marcada para as 10h00, junto à Casa Sindical, na Rua do Bom Jesus, n.º 9, seguindo até à Rua Dr. Fernão Ornelas.

A data da manifestação coincide com o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. No mesmo dia em que a associação divulgou o comunicado, a EAPN Portugal apresentou o relatório “Pobreza e Exclusão Social em Portugal 2026”, segundo o qual 20,5% da população madeirense estava em risco de pobreza ou exclusão social em 2025.