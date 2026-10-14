Porto do Funchal acolhe duas escalas de navios de cruzeiro

Dois navios de cruzeiro fazem esta quarta-feira o movimento no Porto do Funchal. Celebrity Apex, com 2.840 passageiros e 1.306 tripulantes, e o Spirit of Adventure (942 passageiros e 512 tripulantes), são os navios a animar a cidade.

O Apex, agenciado pela JFM Shipping, chegou ao Funchal pelas 7h10 proveniente do porto de Santa Cruz de Tenerife, ilhas Canárias. Veio para uma escala de nove horas, partindo em direção a Vigo, Espanha, pelas 16h00.

Está a realizar uma viagem de 11 noites com partida e chegada em Southampton, Inglaterra. Antes de chegar ao Funchal, passou pelo Porto, Lisboa, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Segue-se Vigo e depois Southampton, no dia 18 de Outubro.

É a última escala do Celebrity Apex este ano na Madeira. O navio vai posicionar-se nos Estados Unidos, regressando à Europa em maio do próximo ano. Ao Funchal, a próxima escala programada é a 2 de Outubro de 2027.

Já o Spirit of Adventure, entrou no porto pelas 6h30 e vai permanecer no Cais 6 até às 17h00, altura em que segue para Santa Cruz de La Palma, Canárias. É uma escala da responsabilidade da Wilhelmsen.

O navio está no início de um cruzeiro de 15 noites com início e fim em Portsmouth, Inglaterra. O Funchal foi a primeira escala, seguindo-se uma série de visitas a ilhas Canárias: La Palma, Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote. Segue depois para Lisboa, terminando a viagem a 25 de Outubro em Portsmouth.

A próxima escala de cruzeiros na Madeira está prevista para o próximo sábado, com a chegada do Celebrity Xcel.