Porto do Funchal eleito o Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo

O Porto do Funchal foi eleito, ontem, o Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade 2026. O prémio, atribuído pelos World Cruise Awards, reconhece o trabalho que a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), tutelada pela Secretaria Regional da Economia, tem vindo a desenvolver nas áreas da sustentabilidade, da digitalização e da transição energética.

“Congratulo todos os trabalhadores da comunidade portuária da Madeira pela distinção do Porto do Funchal como Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade 2026. Este reconhecimento internacional é motivo de orgulho para a Região e, acima de tudo, uma homenagem ao profissionalismo, à dedicação e ao empenho de todos os que contribuem, diariamente, para a qualidade dos nossos portos e para a excelência do acolhimento a quem nos visita”, afirma o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues.

“Quero dirigir uma palavra de especial apreço aos trabalhadores da APRAM e a todos os profissionais que asseguram a atividade portuária e os serviços associados ao turismo de cruzeiros: dos agentes de navegação aos operadores portuários, das equipas de segurança e manutenção aos profissionais de transporte, aos guias turísticos e às empresas de animação turística. Este prémio pertence também a cada um deles, porque os resultados que hoje celebramos são fruto de um esforço coletivo”, acrescenta o governante.

“É a segunda vez que recebemos este prémio, o que diz muito sobre a forma como a indústria mundial de cruzeiros olha para a Madeira e reconhece o nosso compromisso com o ambiente e a sustentabilidade”, destaca também a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, que salienta projetos como o Green Ports Madeira, o Shift2DC, a plataforma ambiental e aposta na digitalização e os investimentos realizados para melhorar a eficiência energética das infraestruturas portuárias.

Mas a preocupação dos Portos da Madeira com a sustentabilidade vai além das infraestruturas e dos projetos de eficiência energética. Em parceria com as companhias de cruzeiro e a CLIA – Cruise Lines International Association, a APRAM tem promovido também iniciativas de carácter social e ambiental, que aproximam o sector da comunidade e contribuem para uma maior consciência ambiental. Entre estas iniciativas estão a plantação de árvores no Parque Ecológico do Funchal, as visitas de estudantes a bordo de navios de cruzeiro e a deslocação de tripulantes às escolas, proporcionando experiências de contacto direto com a atividade e sensibilizando as novas gerações para a importância da proteção ambiental.

Os World Cruise Awards foram criados em 2021, com o objeCtivo de distinguir a excelência e a inovação na indústria internacional de cruzeiros. No ano passado, a Madeira conquistou o galardão de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa, prémio que já tinha vencido em 2022 e 2023. Em 2024, tinha sido eleita Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade.

“Este prémio reconhece o trabalho dos nossos quadros, que diariamente desenvolvem projetos em áreas tão importantes como a digitalização, a eficiência energética e a sustentabilidade. Mas é também um reconhecimento de todos os que contribuem para a atividade de cruzeiros na Madeira, desde os agentes de navegação aos guias turísticos e às empresas de animação turística, bem como de todo o destino. A sustentabilidade assume uma importância crescente nas decisões da indústria e este prémio demonstra que a Madeira está a acompanhar essa evolução”, sublinha Paula Cabaço.

Na categoria de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo, a Madeira concorria com os portos de Steinwerder (Alemanha), Flåm (Noruega), Kai Tak (Hong Kong), Montreal (Canadá), Copenhaga (Dinamarca), Kiel (Alemanha), La Valletta (Malta) e Victoria (Canadá). A Madeira estava também nomeada este ano para Melhor Destino de Cruzeiros da Europa, uma categoria vencida por Lisboa, que incluía ainda Atenas (Grécia), Barcelona (Espanha), Dubrovnik (Croácia), Kotor (Montenegro), Monte Carlo (Mónaco), Nice (França), Oslo (Noruega), Roma (Itália) e Southampton (Inglaterra).

Os vencedores foram conhecidos na gala anual dos World Cruise Awards, que decorreu este ano na Jamaica.

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