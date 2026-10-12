Albuquerque diz que não vai atrás de "palpites" de Pedro Calado

Miguel Albuquerque desvalorizou as críticas de Pedro Calado à forma como a riqueza gerada pelo crescimento económico chega às famílias e garantiu que não vai alterar o rumo do Governo Regional. “Ele pode dar os palpites que quiser. O Governo tem um rumo. Eu não vou atrás de palpites”, afirmou.

Na declaração destacada pelo DIÁRIO na edição de domingo, Pedro Calado questionou para onde está a ser canalizada a riqueza da Região. O comentador do Debate da Semana, da TSF-Madeira, apontou que, apesar do crescimento económico, do aumento do número de empresas e do desenvolvimento tecnológico, muitas pessoas continuam a sentir dificuldades nas despesas do dia-a-dia e no acesso à habitação, perante a falta de casas disponíveis e o valor elevado das rendas.

Albuquerque respondeu que vai prosseguir a política definida pelo executivo. Na área da habitação, afirmou que o Governo Regional está a ultimar um investimento de 175 milhões de euros em vários concelhos e que a construção de habitação acessível é uma prioridade. “Vamos continuar a avançar na grande prioridade da Madeira neste momento: a construção de habitação acessível para as famílias”, declarou.

O presidente do Governo defendeu, contudo, que esse esforço não deve comprometer o mercado imobiliário, que considera “importantíssimo para a economia da Madeira”, pelo emprego e pela actividade que gera para empresas e fornecedores locais. Também sustentou que a política de habitação não deve pôr em causa o alojamento local, que, afirmou, “foi a melhor coisa que aconteceu à maioria dos concelhos e das freguesias”, por gerar rendimento para muitas famílias.

Confrontado novamente com as declarações de Calado, antigo vice-presidente do Governo Regional, Albuquerque insistiu que não seguirá opiniões externas ao executivo. “Nós temos um Governo, temos um mandato para cumprir, temos estabilidade política e social”, afirmou.