Queda de 10 metros no Seixal mobiliza bombeiros, Polícia Florestal e meio aéreo

Uma queda de cerca de 10 metros na Vereda da Palha Carga, no Seixal, concelho do Porto Moniz, mobilizou hoje 16 operacionais dos Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz e do Corpo de Polícia Florestal. A vítima, cidadão estrangeiro de 65 anos, foi resgatada por via terrestre e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O alerta foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro pelas 11h30, tendo sido mobilizados quatro veículos e um meio aéreo com um recuperador.

A presença de vegetação densa no local impossibilitou o socorro por via aérea. A extracção da vítima até à estrada foi, por isso, realizada por uma equipa de Salvamento em Grande Ângulo, por via terrestre.

Após o resgate, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.