76% consideram que Cristiano Ronaldo privilegiou o interesse pessoal

A imprensa nacional destaca Cristiano Ronaldo e as conclusões do Barómetro DN/Aximage, segundo o qual 76% dos inquiridos consideram que o futebolista deu prioridade ao seu interesse pessoal. O tema merece destaque na primeira página do Diário de Notícias, com particular enfoque fotográfico na figura do internacional português.

Diário de Notícias:

- "IP falha prazo para concluir mapas de ruído da rede ferroviária"

- "Antonia Colibasanu: 'Para nós, romenos, europeizarmo-nos era pertencer àquilo que sentimos ser a nossa alma'"

- "Decisão. Clínica de fertilidade falida: CEO anuncia que vai devolver dinheiro a pacientes"

- "Reações. Entrevista de Passos Coelho junta partidos de direita num incómodo conjunto"

- "Polémica. Dirigente exonerado acusa Neves de pressão"

- "Iémen. Como é que os Houthis estão a ultrapassar as defesas sauditas?"

- "Kamel Daoud: 'O árabe é uma língua que amo muito, mas, para mim, o francês é uma língua de libertação'"

- "Futebol Feminino. Gerir vantagem de quatro golos é a missão da seleção para passar ao 2.º 'play-off'"

Público:

- "Dirigente do MAI acusa Neves de o pressionar para 'cometer ilegalidades'"

- "Guerra na Ucrânia. Zelensky acusa Putin de violar trégua energética de Trump"

- "Estudo. Futebol feminino cresce entre milhões e migalhas"

- "Especial Executivos. Estamos já na era da dataficação da gestão?"

- "Entrevista. 'Discordo de muitas ausências que Seguro tem tido'. Ferro Rodrigues fala sobre o momento político"

- "Recorde. Indicador de pressão turística sobe em Lisboa e mais no Porto"

- "Fertilidade. Clínica que faliu promete 250 mil euros a pacientes"

Correio da Manhã:

- "Orçamento do Estado para 2027. Governo vai gastar 133,8 milhões em viagens"

- "Quinta do Lago, Loulé. Tio e dois sobrinhos morrem ao isolarem depósito de água"

- "Lens-Sporting. Leão sem Zalazar no confronto da Champions"

- "Benfica. Echeverri convence Marco Silva"

- "Drama. Faz queixa à PSP para o filho ter aulas"

- "Tensão no Porto. Polícia tira tendas aos acampados pela habitação"

- "Algarve. Perseguição a lancha de droga acaba em morte"

- "Leão XIV internado hoje. 'Todos, todos, todos' rezam pelo Papa"

- "Desde Abril. Avião de 290 milhões parado no aeroporto"

- "Volta ao mundo. R3egressa a casa após 28 anos a caminhar"

- "1.ª fase. Alta velocidade arrancou ontem"

Jornal de Notícias:

- "Vítimas de violência doméstica obrigadas a sair de casa para terem licença parental a 100%"

- "As muitas vidas do Senhor Porto. Germano Silva faz hoje 95 anos. Há documentário para ver na RTP e uma biografia para ler: 'Um dia vais ter tudo'"

- "Setor automóvel. Fábrica fecha e atira mais de 300 pessoas para o desemprego"

- "TGV. Ministro não admite atrasos nem mudar estação de Gaia"

- "Loulé. Três operários romenos mortos dentro de reservatório"

- "ModaLisboa. Bárbara Bandeira partilhou a passarela com as suas costureiras"

- "Algarve. Colisão a 100 km/h com embarcação da Marinha mata traficante espanhol"

- "Luís Neves. Demissões e acusações por causa de pagamentos do Siresp"

- "Champions. 'Mercedes' de Rui Borges preparado para coragem do Lens"

Negócios:

- "Dividendos só pagam fatura da REN ao fim de 25 anos"

- "Promotores já podem reaver IVA da reabilitação"

- "Orçamento do Estado. Crescimento da economia vai dar brilharete na dívida pública"

- "Margem de refinação da Galp mais do que triplica no terceiro trimestre"

- "Radar África. Feijó dá mais um passo em frente como protagonista do MPLA"

- "Transportes. CP engrossa dívida vencida à Infraestruturas de Portugal"

- "Hall e Woodford. Nobel para manual de instruções da economia moderna"

O Jornal Económico:

- "Margem de refinação da Galp mais que triplicou"

- "Máximo dos Santos [presidente dos fundos de Resolução e de Garantia de Depósitos] não espera mais e sai já este mês"

- "CIP pede ao Governo articulação para aproveitar 10 mil milhões da Defesa"

- "Propinas? 'O que afeta os estudantes com menos recursos é o custo do alojamento'"

- "FMI alerta para 'tsunami' que a IA vai causar no mercado laboral"

- "Hall e Woodford premiados por ajudar a estabilizar economias"

- "Agricultores exigem 140 milhões ao Governo para recuperar competitividade"

- "Novas sanções da UE contra a Rússia testam aliança com EUA"

- "Portugal mantém-se entre os 10 países que captam mais projetos de investimento estrangeiro"

O Jogo:

- "FC Porto. Abram alas ao Borja. Apontado à ação em Sevilha, na vaga de William Gomes"

- "Jorge Couto, ex-jogador azul e branco, sobre o extremo: 'É a peça certa'"

- "Jorge Costa. Dragões lançam documentário sobre o capitão"

- "Lens-Sporting. 'Olhamos para a Champions como um sonho'. Rui Borges garante que prioridade é a frente interna, mas promete oposição à altura em França"

- "Lesão contraída na seleção deixa Debast de fora"

- "Benfica. Carrossel de Marco volta a rodar na Europa. Técnico vai mudar peças contra o Celtic"

- "Braga. Moutinho anda a 150. Aos 40 anos, atinge centena e meia de jogos pelos arsenalistas"

- "I Liga. Famalicão 1-4 Alverca. Minhotos no quatro dos infernos"

- "Ciclismo. Ivo Oliveira brilha no Japão"

A Bola:

- "Cada vez há mais soluções. Plantel do Benfica 'a crescer' para a primeira linha. Echeverri, Circati e Sudakov mostram-se aptos para todo o serviço. Aursnes prepara-se para voltar à lateral direita por lesões de Bah e Banjaqui"

- "Veja como ter uma experiência de seis estrelas Michelin no Estádio da Luz"

- "Lens-Sporting. Coração de leão. Laszlo Boloni não esquece o Sporting e atribui-lhe favoritismo no jogo de hoje"

- "Debast e Zalazar são baixas confirmadas, João Simões de volta ao onze"

- "Rui Borges: 'Somos um Mercedes, mas não um topo de gama'"

- "FC Porto. Rosario faz de Bednarek em Sevilha. 'General' cumpre segundo jogo de castigo amanhã, frente ao Betis"

- "Lançado documentário sobre Jorge Costa"

- "Famalicão 1-4 Alverca"

- "Suplemento especial celebra 80 anos de 'mister' Toni"

Record:

- "Lens-Sporting. Leão liga o turbo"

- "Rui Borges assume novo estatuto europeu. 'Somos uma grande equipa, um Mercedes. Pode não ser topo de gama, mas estamos com os melhores' "

- "Benfica. 'Tinha saudades deste sentimento'. Sudakov e a alegria do golo"

- "Bah em gestão mas disponível para o Celtic"

- "FC Porto. Rosario segura o eixo. Adaptado a central com o Bétis"

- "Gabri Veiga volta ao onze"

- "'O Capitão' estreia 6.ª feira. Vida de Jorge Costa em documentário"

- "Famalicão 1-4 Alverca. Carvalhal contestado"

- "Champions asiática. Ronaldo volta a atacar. 981 golos na carreira"