Madeira deverá fechar 2026 com 349 escalas de cruzeiros

A Madeira deverá fechar este ano com um novo máximo de 349 escalas de navios de cruzeiro, ao mesmo tempo que se prepara para ultrapassar, pela primeira vez, a fasquia dos 800 mil passageiros de cruzeiro num só ano.

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), em nota enviada, refere que estas duas marcas são o "corolário de um ano extraordinário" para a empresa tutelada pela Secretaria Regional de Economia, que tem visto a indústria dos cruzeiros crescer há cinco anos consecutivos.

“As previsões que temos, contabilizando as reservas de cais até ao final do ano, apontam para um movimento próximo dos 820 mil passageiros e perto das 350 escalas de navios de cruzeiro (349)”, enquadrou a presidente do conselho de APRAM, Paula Cabaço, lembrando que 2025 já tinha sido o melhor ano de sempre para os cruzeiros na Madeira, com 746 mil passageiros e 331 escalas.

A confirmar-se esta previsão, 2026 ficará marcado, assim, por um novo máximo histórico no movimento de cruzeiros na Madeira, com um crescimento de quase 10% no número de passageiros e de 5,4% nas escalas face a 2025. Os valores são ainda provisórios, uma vez que poderão sofrer alterações até ao final do ano, nomeadamente devido às condições meteorológicas ou a eventuais alterações nos itinerários dos navios.

Para este crescimento contribui também o forte movimento previsto para este mês de Outubro, que conta já com 33 escalas reservadas e mais de 75 mil passageiros. “Tudo aponta para que tenhamos um dos melhores Outubros dos últimos anos, o que demonstra a confiança das companhias no destino Madeira e resulta também do trabalho de todos os que, diariamente, contribuem para a qualidade da experiência de quem nos visita”, sublinha Paula Cabaço, elencando os agentes de navegação, as empresas de shorex e todos os restantes parceiros do sector que têm tido um papel fundamental neste crescimento.

Depois das escalas do Amadea (dia 3) e do Norwegian Escape (dia 5), seguem-se, esta quarta-feira (7 de Outubro) as visitas do Iona e do Nieuw Statendam, ambos agenciados pela Blatas. Em conjunto, entre passageiros e tripulantes, trazem mais de 10 mil pessoas para passar o dia na Madeira.