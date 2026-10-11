'Ventura' traz mais de 4.200 pessoas ao Funchal

O navio de cruzeiro 'Ventura', visitante habitual do Porto do Funchal, está este domingo na Pontinha para uma escala de 11 horas, com 4.276 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, de acordo com a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM)

Proveniente de Santa Cruz de La Palma, nas Canárias, o navio chegou pelas 7h15 e tem partida prevista para as 17h30, com destino a Cádis, em Espanha.

Integrado na frota da P&O Cruises, o Ventura está a realizar um cruzeiro de 14 noites, com partida e chegada a Southampton, em Inglaterra. A viagem começou a 3 de Outubro e incluiu escalas em Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Palma. Depois de Cádis e Lisboa, o navio regressará a Southampton, a 17 de Outubro.

Construído em 2008 nos estaleiros italianos da Fincantieri, o Ventura pode transportar até 3.700 passageiros.

Entretanto, o Porto do Funchal recebe na segunda-feira a visita do navio de expedição National Geographic Endurance, com 217 pessoas a bordo, das quais 147 passageiros e 70 tripulantes.