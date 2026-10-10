Duas atletas do Naval do Funchal em estágio nacional de SUP
Carlota Rodrigues foi convocada para representar Portugal no Campeonato do Mundo, em Itália
As atletas do Clube Naval do Funchal (CNF), Joana Nascimento e Carlota Rodrigues, participaram, nos dias 2, 3 e 4 de Outubro, num estágio nacional de Stand Up Paddle Board (SUP), destinado a jovens atletas de alto rendimento.
A iniciativa decorreu no Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Canoagem e teve como objectivo promover o convívio e a partilha de experiências entre atletas de diferentes clubes, bem como reforçar a ligação à equipa técnica nacional.
O estágio permitiu ainda desenvolver trabalho de preparação específica com os atletas que vão representar Portugal no Campeonato do Mundo de SUP, que se realiza em Itália, entre 14 e 18 de Outubro.
Entre os convocados para a competição internacional está Carlota Rodrigues, atleta do Clube Naval do Funchal, que irá representar as cores nacionais num evento que conta com mais de mil participantes.