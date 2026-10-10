Duas atletas do Naval do Funchal em estágio nacional de SUP

As atletas do Clube Naval do Funchal (CNF), Joana Nascimento e Carlota Rodrigues, participaram, nos dias 2, 3 e 4 de Outubro, num estágio nacional de Stand Up Paddle Board (SUP), destinado a jovens atletas de alto rendimento.

A iniciativa decorreu no Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Canoagem e teve como objectivo promover o convívio e a partilha de experiências entre atletas de diferentes clubes, bem como reforçar a ligação à equipa técnica nacional.

O estágio permitiu ainda desenvolver trabalho de preparação específica com os atletas que vão representar Portugal no Campeonato do Mundo de SUP, que se realiza em Itália, entre 14 e 18 de Outubro.

Entre os convocados para a competição internacional está Carlota Rodrigues, atleta do Clube Naval do Funchal, que irá representar as cores nacionais num evento que conta com mais de mil participantes.