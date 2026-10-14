Bombeiros chamados a socorrer turistas em navios de cruzeiro

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados ao final da noite desta quarta-feira, mais precisamente pelas 7h00, para procederem a três evacuações de passageiros de um dos navios atracados no Porto do Funchal.

Segundo pudemos apurar, as duas corporações mobilizaram duas ambulâncias para estas evacuações médicas de navios que tinham acabado de atracar - tanto o 'Celebrity Apex' como o 'Spirit of Adventure' chegaram pelas 7h00 -, o que implica que os casos tratavam-se de situações que decorreram durante as desde Tenerife e Porstmouth, respectivamente.

Os três turistas de cruzeiros foram encaminhados para o Hospital.