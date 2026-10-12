Quanto gasta um frigorífico por dia, por mês e por ano?

O consumo depende do modelo, da idade e da forma como o aparelho é utilizado. Com um consumo anual de 240 kWh e um preço de 0,1711 euros por kWh, o custo estimado é de 41,06 euros por ano, cerca de 3,42 euros por mês ou 11 cêntimos por dia.

São valores indicativos. O cálculo considera apenas a energia consumida pelo frigorífico, usando o preço por kWh indicado, e não inclui outros encargos da factura.

Como calcular o custo do consumo?

Multiplique o consumo anual do frigorífico, indicado em kWh na etiqueta energética, pelo preço do kWh do seu contrato.

Consumo anual × preço por kWh = custo anual

Por exemplo, um aparelho que consuma 240 kWh por ano, com um preço de 0,1711 euros por kWh, representa:

240 × 0,1711 € = 41,06 € por ano

Para estimar o custo mensal, divida o total por 12. Para calcular o valor diário, divida-o por 365.

O que influencia o consumo?

A quantidade de energia gasta não depende apenas da potência do frigorífico. Também varia consoante:

A eficiência energética. Em geral, os aparelhos mais eficientes consomem menos.

A idade e o tipo de equipamento. Um frigorífico antigo pode gastar mais do que um modelo recente.

A capacidade. Um aparelho maior pode consumir mais, sobretudo se tiver mais espaço do que o necessário.

A conservação. Borrachas deterioradas, sujidade ou gelo acumulado podem prejudicar o funcionamento.

A temperatura seleccionada e a temperatura ambiente. O aparelho pode trabalhar mais para manter o frio em locais quentes ou mal ventilados.

A abertura da porta. Abrir a porta muitas vezes ou deixá-la aberta por períodos prolongados permite a entrada de ar quente.

A quantidade e a disposição dos alimentos. Um frigorífico demasiado cheio dificulta a circulação do ar frio; um frigorífico quase vazio também pode funcionar com menos eficiência.

Como reduzir o consumo do frigorífico?

Deixe espaço para a ventilação. Evite instalar o aparelho junto a fontes de calor e siga as indicações do fabricante sobre a distância em relação à parede. Regule a temperatura de acordo com as instruções do fabricante. Uma temperatura demasiado baixa pode aumentar o consumo sem necessidade. Abra a porta apenas quando necessário. Pense no que vai retirar antes de abrir o frigorífico e evite deixá-la aberta. Não o encha em excesso. Deixe espaço para o ar circular entre os alimentos. Guarde os alimentos correctamente. Espere que os alimentos arrefeçam antes de os colocar no frigorífico e mantenha-os acondicionados. Faça manutenção regular. Limpe o aparelho, verifique as borrachas da porta e descongele-o quando necessário. Descongele os alimentos dentro do frigorífico. O frio libertado durante o processo ajuda a manter a temperatura interior.

Como perceber se está a consumir energia a mais?

O consumo elevado nem sempre é visível, mas alguns sinais podem justificar uma verificação:

o motor funciona quase continuamente;

a parte traseira ou as laterais ficam muito quentes durante longos períodos;

há formação excessiva de gelo;

a porta não fecha bem ou a borracha está deteriorada;

a temperatura interior oscila ou os alimentos deixam de se conservar adequadamente.

Uma folha de papel presa entre a porta e o frigorífico pode ajudar a verificar a vedação. Se sair facilmente com a porta fechada, a borracha pode não estar a vedar correctamente.

Como escolher um frigorífico eficiente?

Consulte a etiqueta energética, que classifica os aparelhos numa escala de A a G, e compare o consumo anual indicado em kWh. Para uma comparação justa, escolha modelos com capacidade semelhante e adequada às necessidades da casa. Um frigorífico maior do que o necessário pode gastar mais energia sem trazer uma vantagem prática.

Quando compensa trocar um frigorífico antigo?

A idade, por si só, não determina se deve substituir o aparelho. Compare o consumo anual do frigorífico actual com o de um modelo novo e calcule a poupança estimada na factura.

Por exemplo, se a substituição permitir poupar 30 euros por ano e o novo aparelho custar 500 euros, seriam necessários cerca de 17 anos para recuperar esse valor apenas através da poupança de energia. Se o frigorífico actual consumir muito ou precisar de uma reparação dispendiosa, a troca poderá fazer mais sentido.

A decisão depende do custo do novo equipamento, da diferença de consumo e do estado do aparelho que já tem.