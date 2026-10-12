Quanto gasta um frigorífico por dia, por mês e por ano?

O consumo depende do modelo, da idade e da forma como o aparelho é utilizado. Com um consumo anual de 240 kWh e um preço de 0,1711 euros por kWh, o custo estimado é de 41,06 euros por ano, cerca de 3,42 euros por mês ou 11 cêntimos por dia.
São valores indicativos. O cálculo considera apenas a energia consumida pelo frigorífico, usando o preço por kWh indicado, e não inclui outros encargos da factura.
Como calcular o custo do consumo?
Multiplique o consumo anual do frigorífico, indicado em kWh na etiqueta energética, pelo preço do kWh do seu contrato.
Consumo anual × preço por kWh = custo anual
Por exemplo, um aparelho que consuma 240 kWh por ano, com um preço de 0,1711 euros por kWh, representa:
240 × 0,1711 € = 41,06 € por ano
Para estimar o custo mensal, divida o total por 12. Para calcular o valor diário, divida-o por 365.
O que influencia o consumo?
A quantidade de energia gasta não depende apenas da potência do frigorífico. Também varia consoante:
- A eficiência energética. Em geral, os aparelhos mais eficientes consomem menos.
- A idade e o tipo de equipamento. Um frigorífico antigo pode gastar mais do que um modelo recente.
- A capacidade. Um aparelho maior pode consumir mais, sobretudo se tiver mais espaço do que o necessário.
- A conservação. Borrachas deterioradas, sujidade ou gelo acumulado podem prejudicar o funcionamento.
- A temperatura seleccionada e a temperatura ambiente. O aparelho pode trabalhar mais para manter o frio em locais quentes ou mal ventilados.
- A abertura da porta. Abrir a porta muitas vezes ou deixá-la aberta por períodos prolongados permite a entrada de ar quente.
- A quantidade e a disposição dos alimentos. Um frigorífico demasiado cheio dificulta a circulação do ar frio; um frigorífico quase vazio também pode funcionar com menos eficiência.
Como reduzir o consumo do frigorífico?
- Deixe espaço para a ventilação. Evite instalar o aparelho junto a fontes de calor e siga as indicações do fabricante sobre a distância em relação à parede.
- Regule a temperatura de acordo com as instruções do fabricante. Uma temperatura demasiado baixa pode aumentar o consumo sem necessidade.
- Abra a porta apenas quando necessário. Pense no que vai retirar antes de abrir o frigorífico e evite deixá-la aberta.
- Não o encha em excesso. Deixe espaço para o ar circular entre os alimentos.
- Guarde os alimentos correctamente. Espere que os alimentos arrefeçam antes de os colocar no frigorífico e mantenha-os acondicionados.
- Faça manutenção regular. Limpe o aparelho, verifique as borrachas da porta e descongele-o quando necessário.
- Descongele os alimentos dentro do frigorífico. O frio libertado durante o processo ajuda a manter a temperatura interior.
Como perceber se está a consumir energia a mais?
O consumo elevado nem sempre é visível, mas alguns sinais podem justificar uma verificação:
- o motor funciona quase continuamente;
- a parte traseira ou as laterais ficam muito quentes durante longos períodos;
- há formação excessiva de gelo;
- a porta não fecha bem ou a borracha está deteriorada;
- a temperatura interior oscila ou os alimentos deixam de se conservar adequadamente.
Uma folha de papel presa entre a porta e o frigorífico pode ajudar a verificar a vedação. Se sair facilmente com a porta fechada, a borracha pode não estar a vedar correctamente.
Como escolher um frigorífico eficiente?
Consulte a etiqueta energética, que classifica os aparelhos numa escala de A a G, e compare o consumo anual indicado em kWh. Para uma comparação justa, escolha modelos com capacidade semelhante e adequada às necessidades da casa. Um frigorífico maior do que o necessário pode gastar mais energia sem trazer uma vantagem prática.
Quando compensa trocar um frigorífico antigo?
A idade, por si só, não determina se deve substituir o aparelho. Compare o consumo anual do frigorífico actual com o de um modelo novo e calcule a poupança estimada na factura.
Por exemplo, se a substituição permitir poupar 30 euros por ano e o novo aparelho custar 500 euros, seriam necessários cerca de 17 anos para recuperar esse valor apenas através da poupança de energia. Se o frigorífico actual consumir muito ou precisar de uma reparação dispendiosa, a troca poderá fazer mais sentido.
A decisão depende do custo do novo equipamento, da diferença de consumo e do estado do aparelho que já tem.