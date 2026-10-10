Marítimo com duas novidades para defrontar o FC Porto

Mitchell Van der Gaag promoveu duas alterações no onze inicial do Marítimo para o confronto, desta tarde, diante do FC Porto, em partida referente à oitava jornada da I Liga.

Em comparação com a equipa que alinhou na jornada anterior, no empate a uma bola frente ao Gil Vicente, o treinador maritimista aposta nas entradas de Tomás Tavares e Ibrahim Alani, que ocupam os lugares de Rodrigo Andrade e Vladan Danilović.

No banco de suplentes do Marítimo estarão Gonçalo Tabuaço, Alfonso Pastor, Rafael Fernandes, Nathanael Ogbeta, Vladan Danilović, Rodrigo Andrade, Israel Ayuma, Samuel Bamba, Mons Bassouamina, Maurice Boakye, Bryan Limbombe e Simo Bouzaidi

Do lado do FC Porto, Francesco Farioli promove três alterações no onze inicial, em comparação com a equipa que alinhou no último encontro oficial, que terminou com uma vitória sobre o Benfica (3-1). Francisco Moura, Alan Varela e Hwang Inbeom são as novidades nas escolhas do técnico portista, ocupando os lugares de Martim Fernandes, Pablo Rosario e Gabri Veiga.

No banco de suplentes do FC Porto estão: Cláudio Ramos, Martim Fernandes, João Souza, Chris Smalling, Pablo Rosario, Gabri Veiga, Seko Fofana, Santiago Gimenez, Samu, Borja Sainz, Gabriel Mec, Oskar Pietuszewski