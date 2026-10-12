Navio da National Geographic faz escala no Funchal com 147 passageiros

O 'National Geographic Endurance', um navio de expedição preparado para navegação polar, está esta segunda-feira em escala no Porto do Funchal, com 147 passageiros e 105 tripulantes a bordo. A embarcação chegou pelas 6h15, proveniente de Agadir, em Marrocos, e tem partida prevista para as 18 horas, com destino a Santa Cruz de La Palma, nas Canárias.

A viagem, integrada na National Geographic-Lindblad Expeditions, começou na quinta-feira, em Lisboa, e termina a 20 de Outubro, em Dakar, no Senegal, depois de passagens pelas Canárias e Cabo Verde. Esta é a terceira passagem do navio pela Madeira, mas apenas a segunda escala no Porto do Funchal, depois da estreia em Abril de 2024. As próximas escalas previstas são as do Celebrity Apex e do Spirit of Adventure, na quarta-feira, conforme dá conta a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, em nota de imprensa.