Cristiano Ronaldo investe milhões em fábrica de água em Bragança

Uma fábrica de água está a ser construída na aldeia de Gostei, Bragança, num investimento de quase 20 milhões de euros, que permitirá criar algumas dezenas de postos de trabalho, revelou, à Lusa, um dos administradores.

A água será captada da nascente de Gostei e embalada nesta fábrica, um investimento da empresa Maravilha Decimal, que é 50% do Grupo Outeirinho e 50% do jogador Cristiano Ronaldo, e que já vem a ser anunciado há vários anos.

Em declarações à Lusa, Francisco Ferreira, um dos administradores do Grupo Outeirinho, adiantou que, neste momento, está a ser feita a terraplanagem e a ser construída a base do edificado, que deverá estar em pé "em março ou abril".

O objetivo, garantiu, é a fábrica estar pronta no "final de 2027" e a operar "de certeza" no início de 2028, com capacidade para embalar "500/600 milhões de litros por ano".

O interesse por esta água deve-se às suas propriedades, com PH alcalino e antioxidante, benéficas para a saúde.

"É uma água que não há no mercado, sinceramente não conheço nenhuma no mercado igual às características que tem a água de Gostei", vincou.

Numa primeira fase, a fábrica vai empregar "30 a 35 pessoas", mas, "depois de começar a funcionar, vão ser precisas muito mais pessoas", de acordo com Francisco Ferreira.

"Vai ter três linhas de enchimento, uma em vidro e outra em PET [plástico]", explicou, adiantando que, numa fase mais avançada do projeto, "se tudo correr bem, vai trabalhar 24 horas por dia, com três turnos".

Os trabalhadores começarão por ter formação numa das fábricas do Grupo Outeirinho, que detém 45% do mercado da água em Portugal.

Ainda segundo o administrador, a água que for captada e engarrafada em Gostei será vendida no estrangeiro. "Nós vamos apostar na exportação da água, porque a água tem algumas características que a nós nos satisfaz bastante", frisou.

A garrafa da água de Gostei terá um design próprio que está a ser estudado por uma empresa em Itália.

O investimento pode ultrapassar os 19 milhões de euros, para já, totalmente financiados pela Maravilha Decimal, podendo vir a ser feita uma candidatura, ao Portugal 2030, para acabamentos exteriores.

O projeto implicou a realização de análises à água, que têm de ser validadas pela Direção-Geral de Saúde, e ainda a autorização da Direção-Geral de Energia e Geologia para a captação e exploração, bem como definição de perímetro de proteção, que impeça a realização de determinadas atividades naquela água que possam contaminar a água.

Francisco Ferreira esclareceu ainda que "a fábrica não faz ruído nenhum" e que não haverá constrangimentos na circulação rodoviária, provocados por camiões, uma vez que qualquer manobra será realizada na parte de trás do edifício, onde estará o pavilhão de embalamento.

O Grupo Outeirinho tem quatro fábricas no país, às quais se junta a que está a ser construída em Gostei e outra que virá a ser construída em Monção. Detém mais de 40% do mercado da água em Portugal, exportando para China e Espan