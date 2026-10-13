Homem de 64 anos que tinha desaparecido já foi encontrado
O homem de 64 anos que estava desaparecido desde a tarde desta terça-feira já foi encontrado.
A família tinha lançado um apelo público para ajudar a localizar o homem, de cabelo grisalho, que estaria desorientado.
Os familiares tinham também contactado a Polícia de Segurança Pública (PSP) para dar conta do desaparecimento.
Pedro Freitas Oliveira , Andreia Correia , 13 Outubro 2026 - 21:42
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