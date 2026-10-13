Casal encontrado morto em casa em Elvas
Um casal foi hoje encontrado morto em casa, pela GNR, numa aldeia do concelho de Elvas, distrito de Portalegre, apresentando a mulher ferimentos de arma branca, segundo disse à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).
A fonte da PJ indicou que se trata de um caso "em contexto de violência doméstica" e que "terá sido homicídio, seguido de suicídio".
Ainda de acordo com a mesma fonte, o casal estaria "na casa dos 50 anos" e vivia na aldeia de Barbacena.
A mulher, revelou a fonte da PJ, terá sido morta "com uma faca" e o homem foi encontrado pelas autoridades "numa arrecadação, garagem" da casa.
O caso está a ser investigado pela PJ, acrescentou.