64 madeirenses caminharam de Lisboa a Fátima movidos pela fé

Um grupo de 64 madeirenses realizou uma peregrinação a pé entre Lisboa e Fátima, percorrendo cerca de 30 quilómetros por dia, numa jornada marcada pela devoção, pelo espírito de entreajuda e pela vontade de testemunhar a fé.

Os peregrinos partiram da capital portuguesa no passado dia 8 de Outubro, tendo chegado ontem, dia 12, ao Santuário de Fátima, a tempo de participar nas celebrações religiosas que antecedem o aniversário da última aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos, assinalado a 13 de Outubro.

Entre os participantes esteve Rui Barros, antigo futebolista internacional português, que representou, entre outros clubes, o FC Porto e a Juventus. O ex-jogador integrou a caminhada dos madeirenses acompanhado pela mulher e pela filha, partilhando com os restantes peregrinos os quilómetros percorridos até à Cova da Iria.

Outro dos momentos marcantes desta peregrinação aconteceu já em Fátima, onde Fernando Santos, antigo seleccionador nacional de futebol e conhecido pela sua profunda fé católica, se encontrou com os madeirenses, aos quais deu o seu testemunho pessoal de fé.

O grupo teve ainda oportunidade de ser recebido pelo Núncio Apostólico em Portugal, D. Andrés Carrascosa Coso, representante diplomático da Santa Sé, que fez questão de cumprimentar os peregrinos madeirenses.

Ao longo de cinco dias, os 64 participantes enfrentaram o desgaste físico inerente às longas caminhadas, tendo como principal motivação chegar a Fátima no dia 12 de Outubro, numa manifestação colectiva de fé e devoção mariana.

A presença de duas figuras conhecidas do futebol português e o encontro com o representante do Vaticano constituíram momentos particularmente especiais de uma peregrinação que levou dezenas de madeirenses até um dos mais importantes santuários marianos do mundo.