PJ vai apurar causas da morte de homem de 68 anos no Caniço

Um homem, de 68 anos, foi encontrado sem vida, no início da tarde de hoje, num apartamento no Caniço, no concelho de Santa Cruz.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Polícia de Segurança Pública (PSP) foram alertados para a ocorrência, tendo sido mobilizados meios de socorro para o local.

Apesar dos esforços da equipa da EMIR, apoiada por três elementos e uma ambulância da corporação de Santa Cruz, não foi possível reverter a situação, tendo sido confirmado o óbito do homem.

José Matos, director da Polícia Judiciária na Madeira, confirmou ao DIÁRIO que a PJ irá agora apurar as circunstâncias da morte.