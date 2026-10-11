Cinco pessoas desaparecidas em inundações no Nepal

Cinco pessoas estão desaparecidas na sequência das inundações que afetaram o Nepal nos últimos dias e que destruíram várias casas e pontes no distrito de Gorja, anunciaram hoje as autoridades locais.

Quase 50 pessoas foram resgatadas na sequência da cheia do rio Budhi Gandaki, que arrastou detritos e lama por toda a zona afetada, de acordo com as últimas informações publicadas pela Autoridade Nacional de Gestão e Redução de Catástrofes do Nepal e citadas pela agência espanhola de notícias, a Efe.

Lumpur Hitam dan Batang² kayu dari Banjir Bandang Sungai Budhi Gandaki, Distrik Gorkha, Nepal (11 Oktober 2026) https://t.co/7IXWX2feXi — NyxNara (@NaraSenyap) October 11, 2026

A zona mais afetada situa-se entre as localidades de Lokpa e Chumling, onde foram registados os desaparecimentos de duas mulheres e três homens.

O Exército mobilizou quatro helicópteros de resgate e retirou 47 pessoas das zonas afetadas.

Um total de 437 efetivos, dos quais 127 militares e 133 polícias, foram mobilizados para responder à inundação.

As autoridades exortaram a população da zona a permanecer em áreas seguras e a evitar pontes e estradas que possam ser perigosas.

Se registra otra crecida repentina de un río en Nepal; arrasó más de 40 casas y puentes de un pueblo. Este hecho ocurre a un mes de la riada que dejó un saldo de mil 450 personas muertas y más de 5 mil desaparecidos. https://t.co/yw7wNPBbwo — Janosik García (@Janosikgarcia) October 11, 2026

Em 26 de agosto, uma cheia na fronteira com a China causou a morte de mais de 1.500 pessoas, havendo ainda mais de 6.150 desaparecidos.

Ao balanço de vítimas divulgado pelas autoridades do Nepal somam-se 43 mortos e mais de 500 desaparecidos no lado chinês.

Além disso, a Índia confirmou a descoberta de, pelo menos, três corpos no seu território, que terão sido arrastados pelas águas.