Homem de 64 anos fica em prisão preventiva por violência doméstica em Machico

Um homem de 64 anos ficou em prisão preventiva após ter sido detido pela PSP, em Machico, por suspeita da prática do crime de violência doméstica. A detenção ocorreu no passado dia 11 de Outubro, com a ajuda de populares que presenciaram os factos e alertaram as autoridades.

De acordo com o Comando Regional da Madeira da PSP, através da Esquadra de Machico, o suspeito foi localizado e interceptado na sequência das diligências policiais, tendo sido detido em alegada situação de flagrante delito.

Após a detenção, o homem foi presente à autoridade judiciária competente, que lhe aplicou a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.

Em comunicado, a PSP reafirma o compromisso de prevenção e combate à criminalidade, destacando a protecção dos cidadãos e a promoção da segurança pública.