Homem de 67 anos atropelado no Funchal

Um homem, de 67 anos, foi atropelado esta manhã junto a uma passadeira localizada no Caminho de Santo António, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 8h00 aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que prestaram assistência à vítima. À chegada dos meios de socorro, o homem encontrava-se consciente e orientado, apresentando queixas de dores na anca.

Após receber assistência no local, a vítima foi transportada para o hospital.

A PSP tomou conta da ocorrência.