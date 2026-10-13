Família procura homem de 64 anos que saiu das urgências do hospital
Um homem de 64 anos está desaparecido desde as 15h30 desta terça-feira, depois de ter saído das urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde se encontrava à espera de ser atendido.
Segundo informações partilhadas pela família, o homem, de cabelo grisalho, estará desorientado. Quando saiu do hospital, vestia uma t-shirt preta, calções verdes e chinelos.
O homem não tem carteira nem telemóvel, o que dificulta o contacto com a família.
Os familiares já contactaram a Polícia de Segurança Pública (PSP), dando conta do desaparecimento, e apelam a quem possa ter visto o homem que ajude a localizá-lo.
Quem tiver informações sobre o seu paradeiro deverá contactar as autoridades.
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