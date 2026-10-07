Portugal não está a ter "urgência necessária" para crise na habitação

O governador do Banco de Portugal (BdP) alertou hoje que o país não está a ter a "urgência necessária" para confrontar a situação na habitação, quer seja ao nível do investimento na habitação pública quer no privado.

"Temos falta de 300 mil casas neste país, que equivale a Lisboa inteira", disse Álvaro Santos Pereira, na apresentação do Boletim Económico, apontando que não se está a "construir o suficiente para o problema da habitação".

Para o governador, não se está a ter "a urgência necessária para confrontar a situação, quer seja ao nível do investimento na habitação pública quer seja no privado".

Apesar de algumas melhorarias no licenciamento, os preços continuam a crescer a ritmos muito elevados, notou, apontando: "para baixar o ritmo precisamos de investir na habitação de forma mais decisiva".

A urgência "ainda não está totalmente percecionada quer no privado como no público", reiterou.

Santos Pereira disse ter preocupações com o aumento "bastante grande dos preços da habitação e também o crescimento do crédito", sendo que foi por essa razão que o banco central apertou as regras macroprudenciais.

Por outro lado, o governador sinalizou também que o aumento das taxas de juro vai ter um impacto no crescimento do crédito, pelo que é necessário nos próximos meses acompanhar o que vai acontecer.