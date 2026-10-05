Turista francês alega ter sido atropelado por mota no Funchal

Um turista francês, de 32 anos, foi socorrido esta madrugada na Rua Latino Coelho, no Funchal, depois de alegadamente ter sido atropelado por uma mota.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados cerca das 00h30, para junto do Mercado dos Lavradores, onde encontraram o homem com ferimentos na face, incluindo um corte no nariz.

Segundo o relato do próprio, terá sido atingido por uma mota, cujo condutor terá abandonado o local após o embate.

O turista foi assistido no local e transportado ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No socorro esteve envolvida uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com três operacionais.